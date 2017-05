In the pocket! OG3NE door naar finale Songfestival

FIJNAART / KIEV - OG3NE wist zich donderdagavond bij de halve finale van het Eurovisie Songftestival in Kiev te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De Fijnaartse zusjes waren als zesde aan de beurt. Ze lieten geen steekjes vallen en zongen de sterren van de hemel. Zaterdagavond nemen ze het op tegen 25 andere landen in de grote finale.

Achttien deelnemers mochten donderdagavond tijdens de tweede finale hun kunsten vertonen. Dat OG3NE het met hun lied 'Lights and Shadows' goed ging doen, voelden de kenners al aankomen. Voor de uitzending gingen er geruchten rond dat OG3NE van tenminste drie leden van de vakjury meer dan tien punten kreeg. Het oordeel van de jury telde voor de helft van de score van OG3NE.





‘Lights and Shadows’ is geïnspireerd op de moeilijke situatie die het gezin doormaakt. Moeder Isolde is ernstig ziek en kan er dan ook niet bij zijn in Kiev.Vader Rick vindt het machtig mooi hoe zijn dochters met de zware situatie omgaan. Samen met Shelley's vriend Rory schreef hij de song: "Wat wij zelf meemaken, geeft ons ook een klein beetje het recht erover te praten."Dorpsgenoten verzamelden zich donderdagavond in Zalencentrum De Parel in Fijnaart. Daar zagen zo'n vijftig fans en bekenden op grote schermen hoe OG3NE zich in stijl wist te plaatsen voor de finale. Daar zal het komende zaterdag tijdens de grote eindstrijd ook ongetwijfeld druk worden.