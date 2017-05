Hond gestolen tijdens het boodschappen doen... of toch niet?

BOXTEL - Een man uit Boxtel kwam donderdag thuis van boodschappen doen, toen hij merkte dat zijn hond weg was. De politie rukte uit om onderzoek te doen. Achteraf bleek het toch allemaal net wat anders te liggen.

De bijzondere melding kwam donderdagavond binnen bij de politie. De bewoner dacht dat er sprake was van een insluiping en dat daarbij zijn hond was gestolen.



Na enig onderzoek bleek dat het baasje van de hond iets te diep in het glaasje had gekeken.

Hond en baasje herenigd

Hij was daardoor vergeten dat hij op de heenweg zijn hond bij de winkel aan een paal had gebonden. De hond liet hij vervolgens achter toen hij weer naar huis ging.

Hond en baas werden volgens de politie snel herenigd. "Drink met mate", waarschuwt de politie nog.