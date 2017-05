TU/e dreigt met studentenstops, terwijl bedrijven schreeuwen om techneuten

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) waarschuwt het kabinet dat het studentenstops moet invoeren als niet meer geld naar het onderwijs gaat. Volgens bestuursvoorzitter Jan Mengelers gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit als er geen stops worden ingesteld.

Het aantal vooraanmeldingen van alle veertien universiteiten in Nederland groeit dit jaar met tien procent gemiddeld. De TU/e is de hardste groeier.



Limiet

“De vooraanmeldingen geven weer zo’n beeld voor volgend schooljaar. Met de brief hebben we aangegeven dat er een limiet zit aan wat we aankunnen met onze mensen en middelen”, aldus Mengelers tegenover Omroep Brabant.



Voor vier opleidingen op de TU/e geldt al een numerus fixus. “Maar we zijn bang dat we met traditionele opleidingen als werktuigbouwkunde, elektrotechniek en natuurkunde ook tegen het plafond zitten. Voor die opleidingen dreigt ook een studentenstop, denken we.”

Luxeprobleem

Mengelers spreekt van een luxeprobleem. Het doel om jongeren warm te maken voor techniek is geslaagd en aan de vraag vanuit de industrie zal het niet liggen. “Die is twee keer zo groot als wat we met de bèta-opleidingen kunnen aanbieden.”

Maar er is geld nodig om niet in te leveren op de kwaliteit van het onderwijs. Komt dat geld er niet vanuit het nieuwe kabinet, dan is de universiteit genoodzaakt om zelf maatregelen te nemen. “We zullen andere manieren van financiering moeten vinden. Maar dat is een tijdrovend proces.”