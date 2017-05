Ree springt in kanaal en moet worden gered

ERP - Een ree is vrijdagmorgen uit het kanaal bij Erp gered. Het dier was in het water gesprongen, maar kon er niet meer uit.

De brandweer en politie werden ingeschakeld om de ree te redden. Het beestje kon snel uit het water worden gehaald.

De ree is teruggezet in het bos. Eind goed, al goed.