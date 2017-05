OG3NE gaat Songfestival winnen, schoolkinderen weten het zeker en Frans Bauer ook

FIJNAART - Kleine oogjes hebben ze eigenlijk niet. Toch hebben de kinderen uit groep 3 en 4 van basisschool De Springplank in Fijnaart donderdagavond allemaal gezien hoe de meiden van OG3NE zich plaatsten voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Om elf uur lagen ze pas op bed. Eén ding staat vast voor de leerlingen van de basisschool, waar ook de zusjes Lisa, Amy en Shelley, op zaten: zaterdag gaat OG3NE winnen!

En de kinderen uit groep 3-4 gaan zaterdag allemaal opnieuw kijken. Met een volmondig ‘Jaaaaaaaaaaah!’, beantwoorden ze deze vraag van onze verslaggever vrijdagochtend tijdens het kringgesprek op school.

"Ze kunnen gewoon heel goed zingen", zegt Zoë over de meiden van OG3NE. En daarmee is volgens haar en haar klasgenoten eigenlijk alles gezegd.

En nu winnen!

Voor de vakantie waren de zingende zusjes van OG3NE nog op hun oude bassischool. En dat vonden de kinderen maar wat leuk. Maar als echte fans van de drie willen de kids van De Springplank nu maar één ding. Dat OG3NE zaterdag het Eurovisiesongfestival wint.

En over dat resultaat twijfelt groep 3-4 geen moment, zo bleek in het kringgesprek. Op de vraag hierover van onze verslaggever, klinkt opnieuw een luid en massaal: 'Jaaaaaaaaaaah'.



'Kan niet anders'

Overigens heeft ook Frans Bauer alle vertrouwen in zijn dorpsgenotes. "Het Songfestival komt naar Nederland. Dat kan niet anders." Mental Theo heeft het op Twitter over de 'beste Nederlandse inzending ooit'.