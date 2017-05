Kapitaal aan paardenzadels en hoofdstellen gevonden in Zegge

ZEGGE - Aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge is voor een kapitaal aan paardenzadels en hoofdstellen gevonden. De politie wil weten van wie de spullen zijn en waar ze vandaan komen.

De paardenspullen werden donderdagochtend rond halfzeven in de berm gevonden. Mogelijk zijn de spullen eerder gestolen en in Zegge gedumpt. Leren zadels en hoofdstellen zijn vaak honderden euro's waard.



In een bericht op Facebook vraagt de politie om hulp. Mensen die de spullen herkennen kunnen met de politie contact opnemen.