Man geblinddoekt uit huis gehaald na inval arrestatieteam in Goirle

GOIRLE - Een arrestatieteam heeft donderdagavond een inval gedaan in een huis woning aan de Pastoor van Dunstraat in Goirle. De politie had informatie binnengekregen dat er een man binnen zou zitten met een vuurwapen.

Rond tien voor tien viel het arrestatieteam het huis binnen. De bewoner is aangehouden en geblinddoekt afgevoerd naar het politiebureau.



De recherche heeft het huis doorzocht. Het vuurwapen is gevonden, aldus de politie.