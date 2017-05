Ruzie eindigt in schietpartij, verdachte gaat ervandoor maar meldt zich alsnog

OOSTERHOUT - De schutter van een schietpartij donderdagavond in Oosterhout heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats.

De schietpartij vond donderdagavond rond kwart over acht plaats in de Musschenbroekstraat. Het doelwit, een 32-jarige man uit Geertruidenberg, werd niet geraakt.



Gevlucht

De verdachte sloeg op de vlucht, maar meldde zich later op het politiebureau in Breda. De man is een bekende van het slachtoffer.



De schutter en het beoogde doelwit hadden vermoedelijk ruzie. De man zit vast. De politie onderzoekt de zaak.