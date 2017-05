Bier drinkende bestuurder rijdt rond met hakbijl en gestolen sieraden

ROOSENDAAL - Een 42-jarige automobilist uit Roosendaal is donderdag rond middernacht bij een controle in zijn woonplaats aangehouden nadat er in zijn auto meerdere wapens, inbrekersspullen, sieraden en portemonnees waren gevonden.

Agenten hielden de man aan op de kruising van de Rietgoorsestraat en de Thorbeckelaan. Bij het uitstappen zagen ze dat in het portier een open fles bier stond.



Stanleymes en hakbijl

Bij nader onderzoek vonden de agenten in de auto een stanleymes en een hakbijl. Ook had de man nog een zakmes op zak.



In de achterbak van de auto lagen ook nog spullen om in te breken. Ook lagen er in de auto sieraden en portemonnees. De man reed bovendien zonder rijbewijs. Hij zit nog in de cel.