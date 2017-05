De eerste helft tegen PSV heel vaak terugkijken, adviseert TU/e-hoogleraar spelers Feyenoord

EINDHOVEN - Je afschermen van de gekte en goede wedstrijden terugkijken. De eerste helft van de pot tegen PSV dit jaar in De Kuip bijvoorbeeld. Dit zou het advies van TU/e-hoogleraar cognitie en emotie Wijnand IJsselsteijn zijn wanneer hij de spelers van Feyenoord nu zou mogen toespreken. Dit in de aanloop naar de kampioenswedstrijd tegen Heracles zondag.

Vooral de eerste helft van de wedstrijd tegen PSV, zou de hoogeleraar dus veelvuldig laten zien aan de Rotterdammers. "Ze veegden PSV van de mat", blikt hij terug.

IJsselsteijn is behalve hoogleraar Cognition and Affect in Human-Technology Interaction aan de Technische Universiteit in Eindhoven ook Feyenoordfan.



Voor het vak ‘Sport Motivation and Sport Performance’ dat hij geeft is de wedstrijd van Feyenoord uit bij Excelsior van afgelopen zondag dankbare lesstof. Feyenoord kon de landstitel binnenhalen, maar ging met 3-0 ten onder.

Typisch geval van 'choking'

Een typisch geval van ‘choking’, noemt IJsselsteijn het. "Doordat er zoveel op het spel staat, gaan sporters te veel nadenken over alles wat eigenlijk een automatisme zou moeten zijn", legt hij uit. En dat gebeurt volgens de hoogleraar vaker.

"In situaties waar je te maken hebt met een hoge mate van druk en opwinding", legt hij uit. "Het maken van een tentamen of het geven van een presentatie voor een groep", geeft hij enkele voorbeelden.

'Business as usual'

Het feit dat veel spelers van Feyenoord nog nooit zo’n belangrijke wedstrijd hebben gespeeld, maakt de druk volgens de hoogleraar nog groter. "Ze moeten de wedstrijd van zondag daarom benaderen als business as usual", adviseert hij. "Plezier hebben en doen wat je altijd doet. Vertrouwen op de automatismen waarop je hebt getraind."

Pakken de Rotterdammers de kampioenswedstrijd tegen Heracles zondag op deze manier aan dan komt het wat betreft de hoogleraar helemaal goed.



Willem II - Ajax

Een laatste tip die hij de Feyenoorders wil meegeven, is ‘vooral niet de stand in Tilburg in de gaten te houden’. Daar speelt Willem II tegen Ajax. Maar Feyenoord moet alleen maar bezig zijn met de eigen wedstrijd.

Natuurlijk zit de hoogleraar zondag voor de televisie om de wedstrijd live te volgen, samen met zijn kinderen op de bank. Of hij dan ook kijkt als wetenschapper? "Nee", zegt hij vol overtuiging. "Puur als fan. Nagelbijtend en vloekend en tierend wanneer het niet goed gaat." En natuurlijk in extase wanneer de titel na achttien jaar wordt binnengehaald door de Rotterdammers.