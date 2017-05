Dean Saunders maakt 2000 euro over aan 'Supermario', inzamelingsactie voor wraakvader geslaagd

HELMOND - De inzamelingsactie van zanger Dean Saunders voor wraakvader Mario Haazen uit Helmond is geslaagd. De Helmonder die onlangs werd veroordeeld voor de mishandeling van de Facebookbedrieger van zijn dochter kan dankzij de actie de aan hem opgelegde schadevergoeding betalen. "Geweld keur ik bijna nooit goed, maar in dit geval wel", zo zegt Saunders.

"Zijn straf uitzitten voor hem kan ik niet. Maar ik kan hem nu wel op deze manier helpen."



Saunders haalde met zijn actie iets meer dan negentienhonderd euro op. En hij vult het bedrag zelf aan tot tweeduizend euro. Iets meer dan het bedrag van 1925 euro dat Haazen als schadevergoeding moet betalen aan de man die hij mishandelde.



Saunders geeft aan ‘heel blij en trots te zijn’ dat er zo massaal is gestort voor ‘Supermario’, zoals hij Haazen noemt. "Ik vind je een held. En ik sta achter je", luidt de boodschap waarmee hij Haazen een hart onder de riem wil steken.

De dochter van Haazen dacht dat ze een leuke 17-jarige jongen via Facebook had ontmoet, maar in werkelijkheid was het Jack S., een oud-tbs'er van 47 jaar oud. Haazen deed aangifte, maar ging ook zelf op onderzoek uit. Hij spoorde hem op en mishandelde hem met een schop.

'Ik heb zelf een zoontje'

Saunders begon zijn actie nadat hij op de radio hoorde dat Mario Haazen was veroordeeld voor het mishandelen van de Facebookbedrieger van zijn dochter. "Tien maanden voor het in elkaar slaan van een pedofiel. Nogmaals: ik keur geweld bijna nooit goed, maar in dit geval wel. Ik heb zelf een zoontje van vier. Dus ik kan me zijn actie helemaal voorstellen. Een pedofiel is het ergste wat er is."

Met Mario zelf heeft Saunders geen contact gehad. Hij zit vast. Maar met vrienden en familie van hem heeft hij wel gesproken. Ze vinden het resultaat van zijn actie volgens hem ‘geweldig’.