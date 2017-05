Brabantse Nachten Zijn Lang opent om middernacht de leukste jazzclub van de ether

SON - Het radioprogramma Brabantse Nachten Zijn Lang verandert om middernacht in een jazzclub. Er is live muziek van Jazz Connection die alvast op komen warmen voor Breda Jazz, later deze maand.

De gasten in de studio worden voorzien van cocktails. De cocktails kun je thuis namaken, want bartender Boyke shaket volgens de receptuur van Cocktailicious. Op het menu staan een Watermelon Margarita en een Banana Daiquiri. De likeuren van De Kuyper staan al klaar in de studio.

De band Jazz Connection is één van de leukste swing & jazzbands van de Benelux. Ze spelen veel liedjes van Louis Prima, maar ook eigen werk. De heren staan 27 mei traditiegetrouw op het Breda Jazz Festival.



Om het hoofd koel te houden met zulke dansbare muziek en fijne drankjes is Bjorn Cocu er met zijn zelfgemaakte ijs. Cocu heeft op Strijp-S in Eindhoven zijn gourmetijssalon Intelligentia. Je komt daar smaken tegen die je nog nooit hebt geproefd. De bijnaam van Bjorn is de 'Willy Wonka van Eindhoven'.



De uitzending begint om middernacht en duurt tot twee uur. Swing en proost vannacht met ons mee. We geven dan ook een leuk goodiepakket weg van De Kuyper zodat je thuis met hun baruitrusting aan de slag kan. Brabantse nachten zijn lang en jazzy vannacht.