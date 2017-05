Bradley (16) herstelt van een rugtumor maar doet toch eindexamen: 'Oma heeft de vlag al gekocht'

GOIRLE - De dokter vond het niet verstandig. De mentor eigenlijk ook niet. Maar Bradley zelf? Die gaat het gewoon doen. Na een zware operatie aan zijn rug is de 16-jarige jongen herstellende van een tumor, maar vrijdag zit hij toch in de examenbanken. “Want waar een wil is, is een weg.”

Het is een jaar geleden dat de wereld van Bradley Schellekens uit Goirle even op zijn kop stond. Hij had al langere tijd last van zijn rug. Fysiotherapie hielp niet, dus een bezoek aan het ziekenhuis moest meer duidelijkheid geven. “En na een paar onderzoeken, een MRI-scan en een CT-scan was het duidelijk dat ik een tumor tussen mijn ruggenwervels had.”

Tumor in het beenmerg

Een tumor. Dat kwam hard binnen bij Bradley. “Weet je, zoiets lees je misschien op Facebook, maar dat dit bij jezelf kan gebeuren, daar had ik nooit over nagedacht.” Maar het was de harde realiteit. Bradley moest onder het mes, een zware operatie. De tumor zat namelijk in het beenmerg, met spieren ernaast. Een klein foutje en Bradley zou nooit meer kunnen lopen.



“Gelukkig ging de operatie goed, maar ik heb daardoor wel superveel thuis gezeten. De Rooi Pannen, mijn school, heb ik nauwelijks gezien en ik heb heel veel lessen gemist.”



Rust is de beste remedie, zeiden ze tegen Bradley, maar daar dacht hij even anders over. In bed, beneden in de woonkamer, begon hij zijn schoolboeken te lezen. En dat terwijl de doktoren hem adviseerden om een tussenjaar te nemen.

‘Als mijn klasgenoten slagen, wil ik ook'

“Ik had inderdaad ook niets kunnen doen en kunnen rusten, wat de meeste misschien zouden doen. Maar ik wil door. Als al mijn klasgenoten slagen, wil ik dat ook. Oma heeft de vlag al gekocht.”

Vrijdag maakt Bradley zijn eerste theorie-examen. Nederlands staat op het programma. “Het wordt lastig, maar met de punten die ik heb, moet het mogelijk zijn. Ik ga er gewoon voor.”



