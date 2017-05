Kelly ontvoerd en langdurig verkracht in de nieuwjaarsnacht: langere celstraffen en tbs geëist

DEN BOSCH - De advocaat-generaal heeft in hoger beroep negen jaar cel en tbs geëist tegen een 35-jarige man uit Eindhoven. Tegen een 32-jarige medeverdachte uit Eindhoven eiste het OM twaalf jaar cel. Het tweetal zou op 1 januari 2012 de toen 19 jaar oude Kelly uit Turnhout hebben verkracht.

Het meisje werd rond vijf uur in de nieuwjaarsnacht op de openbare weg in Turnhout door twee mannen ontvoerd. Ze werd in een auto gezet waarbij haar mond en ogen werden afgeplakt. Ook werd ze mishandeld, bedreigd en aangerand.



'Geen woorden'

Kelly werd vervolgens in een flat in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven door beide mannen langdurig verkracht. Daarna werd ze van buiten en binnen met een bijtende vloeistof gereinigd en in Waalre achtergelaten. “De afschuw over wat haar overkwam valt niet in woorden te vangen”, stelde de advocaat-generaal vrijdag.



De advocaat-generaal gaf aan dat de enorme impact op Kelly duidelijk is. Zij sprak zelf ook een indrukwekkende slachtofferverklaring uit, waaruit bleek hoe groot de inbreuk op haar lichamelijke integriteit was. Ook was ze bang dat ze het niet zou overleven.



Enorme kwaadaardigheid

“Grote compassie met het slachtoffer en een grote afkeer van mensen die een ander zoiets aandoen, horen in de strafeis door te klinken”, stelde de advocaat-generaal. “Ook is er in deze strafzaak sprake van enorme kwaadaardigheid. Lange celstraffen zijn dan ook op zijn plaats.”



De twee verdachten kregen eerder bij de rechtbank respectievelijk negen jaar cel en tbs en acht jaar cel. De verdachten gingen in hoger beroep. Vrijdag luidde de eis twaalf jaar cel voor de 32-jarige verdachte. De andere verdachte moet volgens het OM negen jaar de cel in en zou TBS moeten krijgen. Mocht het hof dat niet opleggen, dan is de eis veertien jaar.