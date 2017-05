Sturen van spammails levert miljoenen op, Tilburger en zijn vriendin opgepakt

TILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg heeft zich mogelijk jarenlang schuldig gemaakt aan belastingfraude, identiteitsfraude, witwassen en computerhacken. Hij haalde geld binnen met onder meer het sturen van spammails en de verkoop van codes waarmee mensen games spelen. Sinds 2009 leverde dit hem mogelijk ruim drie miljoen euro op.

De fiscale opsporingsdienst FIOD kwam hem op het spoor, doordat hij via een financieel dienstverlener allerlei constructies kocht om deze praktijken te kunnen verhullen. Tegen deze 42-jarige dienstverlener uit Arnhem loopt al een rechtszaak.



Belastingparadijzen

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de Tilburger geld dat hij met zijn criminele activiteiten binnenhaalde, buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Hij deed dat via bv's, holdings en trusts in onder meer belastingparadijzen.



De Tilburger is maandag aangehouden en zit vast. De FIOD heeft onder meer beslag gelegd op zijn woning en auto. Ook zijn vriendin is aangehouden omdat zij mogelijk betrokken was bij witwassen, meldt het OM vrijdag.