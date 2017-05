Mannen bedreigd met kapmes als ze hun auto niet snel genoeg aan de kant zetten

MOERGESTEL - Ze stonden donderdagmiddag gewoon even rustig in een tankstation langs de A58 bij Moergestel wat te drinken en te eten. Maar voordat drie collega’s uit Tilburg het wisten, werden ze bedreigd met een kapmes. Een andere bezoeker van het tankstation vond dat hun auto in de weg stond en ging helemaal door het lint.

“Het begon met schreeuwen, dus echt bang waren we niet”, vertelt een van de mannen, die liever anoniem willen blijven. “Wij waren ook met z’n drieën en hij was alleen. We voelden ons toen nog niet bedreigd.”



Bijna door de achterruit

Aanleiding voor de scheldpartij was dat de man vond dat de auto van de drie collega’s in de weg stond. “Onzin”, vinden zij. “Er waren nog meer pompen vrij, dus hij kon er makkelijk langs.”



Toen het drietal buiten kwam, stond de man bij zijn auto nog flink te schreeuwen. Ze negeerden hem en stapten in. “We zagen ineens dat hij iets uit zijn auto pakte. Het bleek een kapmes te zijn waarmee hij begon te zwaaien. Dat ding ging bijna door de achterruit.”



De bestuurder gaf plankgas en zo kwam het drietal met de schrik vrij. “Het was echt een enge situatie.”



Verdachte aangehouden

De drie mannen reden terug naar het tankstation en waarschuwden de politie. Doordat het kenteken bekend was, wisten de agenten al snel waar ze de 38-jarige verdachte konden vinden. Hij is later op de dag aangehouden in zijn woning in Helmond.