Verstekelingen springen uit vrachtwagen bij bedrijf in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Twee vluchtelingen zijn vrijdagochtend gesnapt toen zij op een bedrijventerrein in Bergen op Zoom probeerden te ontsnappen uit de trailer van een vrachtwagen.

Bij het lossen van de vracht aan de Bongaertsweg ontdekten de Wit-Russische chauffeur en medewerkers van het bedrijf de twee verstekelingen.



Dekzeil

De vluchtelingen sprongen uit de lading van de vrachtwagen toen het dekzeil werd verwijderd. De medewerkers van het bedrijf namen een van de verdachten mee naar de kantine van het bedrijf. De andere verstekeling ging ervandoor.



Gewaarschuwde agenten zagen onderweg op de Konijnenburgweg een man met een slaapzak staan. Dit bleek de tweede vluchteling te zijn. De man had geen identiteitsbewijs bij zich en is samen met zijn 22-jarige kompaan door de vreemdelingenpolitie meegenomen.



'Niet gemerkt'

De vrachtwagenchauffeur verklaarde in één stuk vanuit België naar Nederland te zijn gereden en niets te hebben gemerkt van de verstekelingen.