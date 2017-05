Win hier toch geen gratis Eftelingkaartjes: waarom bedenk je zo'n actie?

KAATSHEUVEL - Ze zijn irritant en misleidend: neppe winacties op Facebook. Veel mensen hebben vaak wel door dat ze echt geen gratis vakantie, iPhone of Mercedes gaan winnen. Toch waren er deze week veel mensen die dachten (of hoopten) dat ze wel echt twee gratis Eftelingkaartjes konden winnen. Maar waarom wordt zo’n nepactie nu eigenlijk opgezet? Wat 'wint' de bedenker van zo’n actie daar nu zelf bij?

"Het belangrijkste wat ze met deze actie hebben gewonnen zijn gegevens", legt Bram Koster, de creatieve baas van Marketingfacts uit. Mensen moesten een enquête invullen en vervolgens een link delen op hun Facebook-tijdlijn.



"Ze hebben hiermee dus data verzameld en weten welke Facebookgebruikers hebben gereageerd”, gaat hij verder. "Zeker van mensen wiens profiel openbaar is, kunnen ze bij veel informatie." Heel gevaarlijk is het dat in dit geval niet: "Het is niet zo dat ze bij je bankrekeningnummer kunnen."



Like en deel

Deze manier van gegevens verzamelen gaan we de komende tijd waarschijnlijk vaker zien, verwacht hij. "Eerder waren er nog veel like en deel-acties. Daar heeft Facebook een stokje voor gestoken. Dit zullen ze ook wel weer aan banden gaan leggen, maar dan vinden bedrijven wel weer een nieuwe manier om data te verzamelen."



Dikke kans trouwens dat deze Eftelingactie niet in Nederland is opgezet. "Met deze actie worden in Nederland gegevens van een aantal duizend gebruikers binnengehaald. Dat is weinig en niet zo lucratief. Ik verwacht dat er tegelijkertijd in andere landen zelfde soort acties gaande waren", vertelt Bram.



'Klik ze niet aan'

De neppe Eftelingactie heeft volgens Bram weinig schade aan kunnen richten, toch waarschuwt hij wel. "Klik deze acties gewoon niet aan. Als iets te mooi om waar te zijn is, dan is het dat ook niet. Zeker bij de Efteling worden niet massaal twee kaartjes weggegeven", zegt hij.



Efteling kreeg op sociale media veel vragen over de actie. "Ze zullen er niet blij mee zijn geweest. Het ze moesten toch veel vragen beantwoorden." Efteling reageerde donderdag op de actie: "Dit is geen actie van de Efteling. We nemen ook afstand van deze actie en waarschuwen jullie om hier niet aan deel te nemen."