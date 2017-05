Efteling fleurt attractie Symbolica op met enorme planten

KAATSHEUVEL - De opening van de nieuwe attractie Symbolica in de Efteling nadert met rasse schreden. De komende weken worden de puntjes op de 'i' gezet. De tuinen rond het Paleis der Fantasie worden kleurrijk opgefrisd met planten en de techniek voor de show wordt getest.

In de zesde aflevering van de making-of krijgt de kijker uitleg over het beplantingsplan. De planten moeten vier seizoenen lang prachtige bloemen dragen en zorgen voor een 'harmonieuze samensmelting van het paleis met haar omgeving'.



Paleistuin

Het paleis van 60 bij 65 meter heeft ook een enorm platdak. Om er ook mooi uit te zien vanaf de Pagode, wordt ook hier een paleistuin aangelegd. Omdat de Efteling 'duurzaamheid' hoog in het vaandel heeft staat, worden tussen de belanting op het dak zonnepanelen geplaatst.



Daarnaast hebben de toegangspoort naar de attractie, de magische fontein op het voorplein een koninklijk karakter, wat het paleis en haar omgeving nog meer allure geeft.



Showtechniek

Verder wordt er de komende weken nog hard gewerkt aan het programmeren van de bewegingen in de attractie, het licht, de muziek, en de geluidseffecten. De showtechniek wordt vooraf op de seconde nauwkeurig afgesteld zodat bezoekers in de Fantasievaarders straks een ultieme beleving per scène hebben.



Symbolica is de eerste attractie die draait rond de mascotte Pardoes. De nar neemt de bezoekers mee op een rondleiding door de vertrekken van het Paleis der Fantasie van koning Pardulfus. Het is een overdekte familieattractie die je kunt vergelijken met Droomvlucht of Fata Morgana.



Familie-attractie

Met een investering van 35 miljoen euro is Symbolica de duurste Efteling-attractie aller tijden. Op 1 juli zijn bezoekers van de Efteling welkom in de nieuwe, overdekte familie-attractie.