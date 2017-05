Schoffelen als therapie op de moestuin het werkt is goedkoop en rustgevend

DEN BOSCH - Schoffelen in je moestuin werkt. Schoffelen werkt louterend, is rustgevend en je maakt je hoofd weer helemaal leeg. In een driedelig serie die vrijdag, zaterdag en zondag online komt, maken we kennis met tuin-hobbyisten die een tweede en vooral een ander leven zijn begonnen op de moestuin. In het eerste deel maken we kennis met Michel Wassenberg, die ergens in zijn leven enorm uit de bocht is gevlogen.

“Ik ben achterin de vijftig heb bedrijfskunde gestudeerd, ik ben twee hartaanvallen verder en afgekeurd.” Wassenberg is als vrijwilliger bezig op de tuin van Villanueva in Den Bosch.



Op een enorm perceel verbouwen ze daar groenten die ze allemaal weggeven aan de voedselbank. “Ik heb rekening te houden met fysieke beperkingen en thuiszitten is niks voor mij. Dit zorgt ervoor dat ik bezig blijf.”



Schoffelen is zalig

Wassenberg geeft hoog op over een ochtendje schoffelen. “Je kan je maar op één ding concentreren en dat is het schoffelen. Een verkeerde beweging en het kropje sla is ook weg. Ik ben niet zo van de zen en dat soort kreten, maar hier word ik rustig van.”



Bekijk de video en ervaar zelf wat Wassenberg bedoelt met. “Ga iets doen, kom naar de tuin want daar is altijd wat te doen.”