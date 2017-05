Zomerse 25 graden in zicht, kans het grootst op woensdag

EINDHOVEN - Als er een provincie is waar volgende week voor het eerst dit jaar de 25 graden wordt gehaald dan is het Brabant. Dit stelt weerman Alfred Snoek van MeteoGroup. De kans dat die zomerse temperatuur wordt gehaald, is het grootst op woensdag.

Wel houdt Snoek nog een behoorlijk slag om de arm. "Op de grens van warme en koude lucht is het ‘t warmst", legt hij uit. "Zitten we volgende week dus precies op die grens dan komen we in Brabant aan de 25 graden. Verschuift het plaatje echter iets dan halen we misschien niet eens de twintig graden."



Helemaal zonnig is het volgende week sowieso niet. Ook niet wanneer de temperatuur dinsdag en woensdag oploopt tot ruim twintig graden. Bewolking en regen liggen volgens MeteoGroup namelijk op de loer.

Mogelijk (onweers)bui

Dit weekend wordt volgens Snoek heel aardig. "Je moet zeker niet binnen blijven zitten", adviseert de weerman. Zaterdag wordt het met een temperatuur van maximaal 22 graden heel lekker. In de loop van de middag kunnen er dan echter wel wat (onweers)buien ontstaan.

Zondag komt de temperatuur waarschijnlijk net wat lager uit, maar dan is de kans op een bui volgens MeteoGroup weer wat kleiner. Alles bij elkaar zeker een weekend om er even lekker op uit te trekken. Ook met moederdag dus. "En krijg je net even te maken met een buitje dan zoek je toch gewoon even een café of restaurant op", adviseert de weerman.