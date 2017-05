Spijt? Woningovervaller meldt zich na ruim vier jaar bij de politie

EINDHOVEN - Een 54-jarige Eindhovenaar heeft zich donderdag na 4,5 jaar gemeld bij de politie voor een overval op een huis aan de Mierloseweg in Geldrop, op 16 november 2012. Hij gaf aan persoonlijke redenen te hebben om zijn betrokkenheid bij de overval op te biechten.

De destijds 62-jarige bewoners werd in 2012 belaagd door twee donker geklede overvallers. Het slachtoffer raakte gewond en moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.



De daders gingen er vandoor met de portemonnee van de man. Ondanks onderzoek van de recherche werd er niemand aangehouden.



De verdachte man zit vast voor verder onderzoek. Het onderzoek naar de overval is heropend, maar het is nog onduidelijk wie de tweede overvaller was. Het slachtoffer is vrijdagmiddag op de hoogte gebracht van de arrestatie.