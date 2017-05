Als Feyenoorder voetballen voor Willem II tegen Ajax: 'Wil 3 punten pakken'

TILBURG - Legendarisch dat is toch zeker wel hét woord dat kleeft aan aankomende zondag. Niet alleen voor Feyenoord en Ajax, maar ook voor Willem II-er Jari Schuurman. Hij speelt weliswaar voor de Tilburgers maar staat onder contract bij de club uit Rotterdam-Zuid. “Als Feyenoord kampioen wordt dan vier ik het feestje mee!”

Een bijzondere dag zal het zeker gaan worden. Ofwel Feyenoord wordt kampioen, een prestatie van formaat. Ofwel de Rotterdammers geven het kampioenschap op de laatste speeldag weg aan Ajax. “Ik doe altijd volle bak mijn best, maar misschien ben ik wel extra getriggerd”, blikt Schuurman vooruit.



“Het wordt historisch en emotioneel. Het kan nog alle kanten op, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt”, zegt hij. Zelf probeert hij niet te veel met die wedstrijd van Feyenoord tegen Heracles bezig te zijn. “Wij hebben hier onze eigen wedstrijd tegen Ajax.”De Tilburgers zullen er alles aan doen om zelf de drie punten te pakken. “Je wilt toch elke wedstrijd winnen! Daar gaan we alles aan doen”, vertelt de huurling van Feyenoord. Mocht Feyenoord thuis niet winnen en Ajax verliest dan gaat de schaal alsnog naar Rotterdam. “We kunnen dus als Willem II ons steentje bijdragen.”

Schuurman was twee jaar oud toen de Rotterdammers voor het laatst kampioen werden in 1999. “Het is dus heel bijzonder als het lukt. Als Feyenoord kampioen wordt ga ik zeker wel het feestje meevieren.”



Coolsingel

Maar hij reist alleen af naar de Coolsingel als ook zijn eigen Willem II wint. “Als wij verliezen zit ik gewoon met een rotgevoel, dat lijkt me duidelijk. Dus dan weet ik het niet. Maar nu eerst de focus op Ajax en dan hoor ik na afloop wel wat Feyenoord heeft gedaan.