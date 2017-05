Phillip Cocu lovend over Ajax. 'Europees succes ook inspirererend en goed voor PSV'

EINDHOVEN - PSV neemt het aankomende zondag in eigen huis op tegen PEC Zwolle in de wetenschap dat PSV ongeacht het resultaat als derde in de competitie eindigt en dat tegenstander PEC Zwolle al verzekerd is van lijfsbehoud in de eredivisie. Maar hoewel er voor beide ploegen dus niets meer op het spel staat, wil trainer Phillip Cocu het seizoen op een positieve manier afsluiten.

“Met een goede overwinning het seizoen eindigen is het minste wat we kunnen doen”, aldus Cocu, die waarschijnlijk een paar wijzigingen door gaat voeren in zijn opstelling. “Dat speelt wel in m’n hoofd, maar ik vertel dat uiteraard eerst aan mijn spelers. Ik wil in ieder geval een sterk team opstellen".



"Net als in elke thuiswedstrijd verwacht ik tegen PEC Zwolle een vol stadion. We zijn het aan onszelf en de supporters verplicht een goede wedstrijd te spelen. Een goed resultaat kan het ontevreden gevoel van dit seizoen natuurlijk niet wegnemen, maar de negatieve ervaringen kunnen we als les meenemen naar volgend seizoen".Terwijl het seizoen voor PSV als een nachtkaars is uitgegaan, moeten Feyenoord en Ajax zondag nog voluit om uit te maken wie de titel pakt. Een paar dagen nadat Ajax zich plaatste voor de finale van de Europa League. Ook als trainer van PSV is Cocu blij met het Europese succes van de concurrent uit Amsterdam."Ik vind het een geweldige prestatie wat Ajax heeft geleverd. Zoals ze op dit moment spelen kunnen ze die finale ook winnen. Natuurlijk zou je liever willen dat je als PSV dit zelf presteert. Maar je moet verder kijken. Voor het Nederlandse voetbal geeft het aan dat je toch, wellicht incidenteel, iets moois neer kan zetten in de Europa League of de Champions League. Dat is alleen maar goed."