Handlanger Klaas Otto tóch vrij: Janus de V. mag cel verlaten

BREDA - Janus de V., handlanger in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender, is vrijdag alsnog vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda besloten. De 47-jarige man uit Bergen op Zoom werd woensdag gearresteerd op het moment dat hij de gevangenis in Dordrecht mocht verlaten.

Janus de V. werd woensdag aangehouden wegens een nieuwe verdenking. Het Openbaar Minister in Breda zegt dat het gaat om een oude mishandelingszaak van ruim drie jaar geleden.



'Belang van justitie'

Advocaat Robert van ’t Land heeft geen goed woord over voor het moment van de arrestatie. De oude zaak over de mishandeling van een voormalig geliefde, is volgens hem opgerakeld om Janus de V. in de cel te kunnen houden. “Niet netjes en niet belang in het slachtoffer. Het was vooral in belang van justitie.”



Klaas Otto wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Hij zou daarbij hulp hebben gekregen van Janus de V.