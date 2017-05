Feyenoord en Ajax op één kussen, daar slaapt de duivel tussen? 'Liefde maakt blind'

FIJNAART - Zondag is het D-day voor Ajax en Feyenoord. Eén van de clubs wordt landskampioen. Een strijd die niet alleen wordt uitgevochten op de voetbalvelden maar ook in menig huiskamer. Zo ook bij de familie Knook uit Fijnaart.

Want het gezin heeft zowel Feyenoord- als Ajaxsupporters. Vader Justin en de oudste zoon Marijn zijn trouwe Ajax-supporters en moeder Janneke en de twee jongste kinderen, zoon Daan en dochter Jet, steunen de Rotterdammers. "De kinderen hebben Feyenoord met de paplepel ingegoten gekregen", vertelt Janneke. ,,Maar bij die oudste is het toch ergens verkeerd gegaan."



Volgens de moeder geeft haar dochter er niet zoveel om maar de oudste twee kinderen zijn fanatiek in de strijd. "Maar een scheidsrechter zal er zondag niet nodig zijn in onze huiskamer."



Liefde maakt blind

Tussen de kinderen dus strijd, tussen de ouders is de strijd wat minder. Janneke: "Ik ben iets minder fanatiek. Maar ik hoop natuurlijk wel dat Feyenoord gewoon kampioen wordt. Ze hebben dit seizoen zo goed gespeeld, ze verdienen het om kampioen te worden."



En de verschillende voetbalclubs hebben nog nooit een probleem veroorzaakt tussen het koppel. "Liefde maakt blind hè", grapt Justin.



Ajax kampioen

De wedstrijden worden zondag gevolgd via de radio. Vader Justin is er van overtuigd dat zijn Ajax kampioen gaat worden. "Feyenoord gaat punten laten liggen en Ajax zit nu echt in de winmodus. Dat moet dus gewoon goedkomen."