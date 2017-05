Nieuw stadion voor Feyenoord: moet PSV dit voorbeeld volgen?

EINDHOVEN - Voetbalclub Feyenoord heeft groen licht gekregen van de gemeente Rotterdam voor de bouw van een nieuw stadion. Het moet met 63.000 plaatsen het grootste stadion van Nederland worden. Nu de Rotterdamse club een groot stadion krijgt en ook Ajax met de Arena over een flinke accommodatie beschikt, blijft PSV een beetje achter. Is het nodig dat de club uit Eindhoven ook na gaat denken over een nieuw stadion? We vroegen het aan vier mensen die 'iets' met PSV hebben.

Harrie Timmermans, voorzitter supportersvereniging PSV



“PSV heeft een ontzettend loyale fanbase. Er zijn wedstrijden waar gemakkelijk 80.000 tot 100.000 kaarten voor verkocht kunnen worden. Maar je bouwt geen dure infrastructuur voor leegstand. De huidige capaciteit strookt wel met de regionale aantrekkingskracht.”



'Andere manieren'

“PSV heeft zich nooit onderscheiden door de grootste club te zijn. Wel door slimmer te zijn op het gebied van marketing, sponsoring en innovatie. Daar ligt onze kracht. Als clubs als Ajax en Feyenoord meer inkomsten genereren door grotere stadions, moet PSV dat op andere manieren proberen.”



Als voorbeeld noemt Timmermans het partnerfonds dat vorig jaar werd opgericht. Dat fonds, waar Philips, ASML, De Mandemakers Groep, BrandLoyalty en VDL Groep zich bij hebben aangesloten, leverde PSV dertig miljoen euro op. “Maar ook het samenwerken met topclubs in Europa en het betrekken van ondernemers in de Brainport-regio zijn opties.”



Goed in creativiteit

“Natuurlijk is er een relatie tussen de hoogte van het budget en de stand op de ranglijst. Maar als je geen extra inkomsten uit het stadion kunt halen, moet je creatief zijn. Rivaliteit leidt tot creativiteit en daar zijn we goed in.”



De gemeenteraad van Rotterdam stemde in met een plan rondom de financiering van het nieuwe stadion van Feyenoord. Er is een toezegging van 135 miljoen euro gedaan en dat zorgt bij Timmermans enigszins voor gefronste wenkbrauwen. “Iedereen stond op zijn achterste poten toen de gemeente Eindhoven de grond onder het Philips Stadion kocht. Nu hoor je niemand over het plan in Rotterdam.”



Een nieuw stadion zorgt voor meer inkomsten, maar het is volgens Timmermans geen ‘abonnement op nieuwe titels’.



Ruud van der Knaap, Triple Double Sportmarketing



Triple Double uit Deurne deed in 2014 onderzoek naar mogelijkheden om het Philips Stadion uit te breiden of nieuw te bouwen op een andere locatie. Toen stelde het bedrijf dat het bijna niet anders kan of het stadion moet naar een andere plek.



'Denk na over lange termijn'

“Een betaalde voetbalclub heeft drie grote inkomstenbronnen: sponsoring, media- en televisiegelden en de wedstrijddag. Voor dat laatste is het stadion van belang en dan met name de capaciteit. Het stadion heeft nu plaats voor 36.500 voetbalfans en blijft daarin inderdaad achter bij Ajax en Feyenoord.”



LEES OOK: PSV wil stadion voor 50.000 toeschouwers, onderzoek naar uitbreiding of nieuwbouw



Wel vraagt Van der Knaap zich af of het voor PSV op dit moment nodig is om te kiezen voor uitbreiding of nieuwbouw van het stadion. “Het voldoet namelijk wél aan alle moderne eisen: er is een Wifi-netwerk in het hele stadion en ook de verlichting, zakelijke én publieke ruimtes zijn modern. Daar zorgt PSV heel goed voor.”



Op korte termijn verwacht Van der Knaap geen verbouwing. Wel vindt hij het belangrijk dat wordt nagedacht over de lange termijn. “Doen ze dat niet, dan wordt het gat met Ajax en Feyenoord wel heel groot en dat is een slechte zaak. Natuurlijk is het allemaal kostbaar en vraagt het veel tijd en moeite. Maar als je mee wilt blijven tellen, moet je wel.”



Willy van de Kerkhof, oud-speler PSV



“Het is belangrijk dat PSV doorgroeit, maar de regio is nog niet klaar voor een groter stadion. De agglomeratie in Amsterdam en Rotterdam is groter dan in Eindhoven. In de toekomst is een stadion voor 40.000 tot 45.000 toeschouwers nodig als je wil meedoen met de Europese top. Niet op de huidige locatie, maar op een nieuwe plek. PSV zou daar over een jaar of tien eens naar moeten kijken.”



Van de Kerkhof benadrukt wel dat PSV regelmatig Champions League zal moeten spelen om een nieuw stadion te bewerkstelligen. Bang dat PSV achterop raakt bij Ajax en Feyenoord is hij niet.



Joost Helms, oud-wethouder gemeente Eindhoven



In zijn periode als wethouder was Joost Helms betrokken bij mogelijke plannen voor uitbouw van het Philips Stadion. “Maar uiteindelijk is zo’n beslissing aan PSV zelf”, stelt Helms. “Het is een lastig én kostbaar besluit, de club moet dar zelf bepalen.”



Wel vindt Helms dat het Philips Stadion zo mogelijk op de huidige locatie moet blijven. Helms: “Ik zou het echt zonde vinden als het stadion het centrum zou verlaten. Het geeft een grote meerwaarde aan de stad”, aldus de voormalige wethouder. “Ik was laatst in de Amsterdam Arena en door de ligging van het stadion, is de sfeer daar écht heel anders. Het Philips Stadion is sfeervol. Dat moeten we behouden.”