Liquidatie Johan van Boxtel (32) in Eindhoven: videobeelden opgedoken

EINDHOVEN - De politie heeft videobeelden die zijn gemaakt tijdens of rond de gewelddadige dood van Johan van Boxtel in Eindhoven, afgelopen weekend. Of er op de filmbeelden te zien is dat de Eindhovenaar wordt doodgeschoten en door wie, wil de politie niet zeggen.

De 32-jarige man werd zondagochtend dood gevonden op de Memlincstraat in zijn woonplaats. Hij werd door schoten om het leven gebracht.



"De videobeelden worden meegenomen in ons onderzoek", aldus een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. "Verder doen we geen mededelingen over de inhoud." Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet.



Veroordeeld

In december werd Van Boxtel veroordeeld tot twintig maanden celstraf voor poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De Eindhovenaar heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Hij had zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Van andere verdenkingen van brandstichting werd hij vrijgesproken.