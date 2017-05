Luc Nilis blijft als individueel trainer bij PSV: 'Blij dat expertise behouden blijft voor PSV'

EINDHOVEN - Na Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy heeft ook Luc Nilis een nieuw contract getekend bij PSV. De Belg blijft als individueel trainer nog een jaar in dienst van de Eindhovenaren.

Nilis gaat zijn werk als individueel trainer komend seizoen verdelen over de A-selectie en de jeugdafdeling. De 49-jarige trainer tekende een contract voor één jaar, met een optie voor nog een extra jaar.



Technisch manager Marcel Brands zegt op de website van PSV dat hij blij is met het nieuwe contract voor Nilis. "We zijn blij dat de expertise van Luc behouden blijft voor PSV en dat hij ook de jonge aanvallers in de opleiding gaat trainen."



'Voel me goed'

Nilis, bezig aan zijn tweede periode als trainer bij PSV, is zelf ook blij met zijn nieuwe verbintenis. "Ik voel me goed hier en ben blij dat dit wederzijds is."



Nilis was als speler tussen 1994 en 200 actief voor PSV. In die periode was de voormalig aanvaller zeer succesvol, met de club won hij twee keer de landstitel, daarnaast won hij één keer de KNVB Beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.



Van Bommel en Van Nistelrooy

Eerder bereikte PSV al een akkoord met oud-spelers Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy. Van Bommel is komend seizoen trainer van PSV onder 19, het hoogste jeugdelftal van PSV. Van Nistelrooy traint komend seizoen de aanvallers van PSV onder 17, PSV onder 19 en Jong PSV, daarnaast is hij één dag in de week assistent bij het eerste elftal.