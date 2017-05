Joke woont in een tent van bouwzeil: 'Op dit moment ben ik tevreden'

ETTEN-LEUR - De caravan waarin Joke Ouweland woonde, brandde eerder dit jaar helemaal af. Een nieuwe kan ze niet betalen. Daarom woont ze sinds een aantal weken in een geïmproviseerde tent naast een middelbare school.

"Dat is klote", zegt Joke. Maar toch wil ze niet zomaar weg. De gemeente heeft haar een huis aangeboden, maar dat aanbod sloeg ze af.

Eigen keuze

Hoewel voorbijgangers zich afvragen hoe dit in 2017 nog bestaat in Nederland, laat de gemeente weten dat ze er alles aan doen om Ouweland te helpen. Dat ze nog steeds in de tent slaapt is dan ook volledig haar eigen keuze, volgens Anne-Marie van Ommeren, woordvoerster van de gemeente Etten-Leur. "Mensen hebben zelf de keuze om zo te leven als zij willen, zolang het maar geen overlast veroorzaakt."

Zowel scholieren van de VMBO-school op de hoek als buurtbewoners steken haar de helpende hand toe. Een meneer komt haar een bakje met eten brengen. "Het is goed om te kijken waar we kunnen helpen, dat hoeft niet alleen als regering te zijn, maar dat kan ook als individu", zegt hij. "Het kan iedereen overkomen."

Tevreden

De GGZ houdt een oogje in het zeil en brengt haar ook de hoognodige zaken zoals eten, als dat nodig is. De vrouw gedwongen verplaatsen ziet de gemeente niet zitten. De gemeente is bang dat mensen zoals Joke dan uit beeld verdwijnen. "Dan kunnen we hen ook niet de hulp bieden als ze die wel nodig hebben", vertelt Van Ommeren.

Joke kan de boel een beetje relativeren: "Als ik wat te eten heb en droog ben, dan ben ik op dit moment tevreden. Mensen over de hele wereld hebben het moeilijk."