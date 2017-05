Vermoedens van mensenhandel en illegale prostitutie op Fort Oranje

RIJSBERGEN - Bij de grote controleactie woensdag op camping Fort Oranje in Rijsbergen zijn verschillende illegale activiteiten vastgesteld. “Wij hebben het sterke vermoeden dat er op een aantal plekken op Fort Oranje mensenhandel en illegale prostitutie plaatsvindt”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Woensdag hielden in totaal 50 ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht van verschillende gemeenten een controle op de camping. “Bij twee tot drie caravans zagen de controleurs dat er sprake kon zijn van illegale prostitutie. Dan lagen er bijvoorbeeld alleen matrassen op de grond en was er verder helemaal niets.” In totaal zijn er meer dan 600 caravans gecontroleerd.



Toch wil de gemeente Zundert het houden bij vermoedens. “Deze vermoedens wordt nu onderzocht. We verwachten de definitieve resultaten van de controle op een later moment.” Volgens BN De Stem is het niet bekend welke maatregelen er genomen gaan worden.



Illegale bewoning

Naast de vermoedens van illegale prostitutie en mensenhandel, constateerden de controleurs ook illegale bewoning. “Er werd geslapen op plekken waar dit niet hoort, bijvoorbeeld in bijgebouwen” aldus de gemeente.



Verder was bij zes caravans iets niet in orde met de cv- of gasinstallatie. Dat is ter plekke aangepakt.