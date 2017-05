Noodkreet aan Paus: 'Kunt u misschien een minuutje naar de situatie in Reusel kijken?'

REUSEL - 'Dag Paus, kunt u misschien een minuutje kijken naar de situatie in Reusel? Dank u, enne, als u in Reusel bent, wordt de koffie vers gezet.' Frank Rovers zette een noodkreet op Facebook, in de hoop dat pastoor Karel van Roosmalen opstapt. De pastoor ligt al enige tijd onder vuur in Reusel. Hij zou mensen buitensluiten en iedereen de kerk uitjagen, zijn veelgehoorde klachten. Afgelopen zaterdag was er zelfs een protesttocht, waarbij 380 mensen meeliepen.

Rovers geeft toe dat de oproep op Facebook ludiek is, een soort knipoog. "Maar het zou heel goed kunnen dat mijn brief daadwerkelijk bij de Paus terecht komt. Via via zijn we namelijk in contact gekomen met het Westlands Mannenkoor, dat ooit heeft mogen optreden in het Vaticaan. Zij gaan mijn oproep doorsturen."





Of de brief daadwerkelijk iets gaat opleveren, is nog onzeker. "Maar al is het slechts een speldenprikje, het zou zomaar effect kunnen hebben, als de Paus contact opneemt met de aartsbisschop in Utrecht of het Bisdom in Den Bosch", zegt Rovers.Bij het Bisdom in Den Bosch hebben de klachten van de parochianen over de pastoor tot nu toe niets opgeleverd. "We kregen te horen dat Van Roosmalen gewoon zal aanblijven in Reusel. Het is ongelofelijk. Ik vind dat ze de kop in het zand steken." Het bisdom heeft voorgesteld om te bemiddelen in de kwestie, maar daar staat Rovers niet voor open. "Die man moet gewoon vertrekken. Ik ga niet met hem om tafel zitten."De Reuselnaar is ook een handtekeningenactie begonnen om de pastoor het dorp uit te krijgen. Die is inmiddels getekend door zevenhonderd mensen.