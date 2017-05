Een dode vos en rauwe kippeneieren... wat is er gebeurd in Vlierden?

VLIERDEN - Rauwe eieren. Het is niet iets wat veel mensen meenemen tijdens een ontspannen wandeltocht. Boswachter Mari de Bijl schrok dan ook toen hij in Vlierden drie rauwe kippeneieren vond. De grote vraag is: is er een link met de twee dode vossen die in de natuur van Vlierden werden gevonden?

Hoewel de boswachter niet direct de link wil leggen tussen de eieren en de dode vossen, noemt hij het wel een verdachte situatie. "Het is een rare zaak", zegt De Bijl. "Rauwe eieren van een kip in een natuurgebied, dat is echt gek. Er komen daar namelijk geen kippen. En ook mensen die picknicken nemen eieren niet rauw mee, maar gekookt."



'Voelt niet goed'

Volgens de boswachter gebeurde het vroeger nog wel eens dat eieren werden ingespoten met gif om zo van een vossen- of kraaienplaag af te komen. De Bijl: "Maar dat is tegenwoordig echt verboden. Al heb ik natuurlijk wel de link gelegd met de huidige gebeurtenissen." De boswachter blijft de zaak in de gaten houden: "Het voelt gewoon niet goed."