Zorgt RKC Waalwijk voor een enorme stunt in Emmen? Volg het hier LIVE

EMMEN - RKC Waalwijk moet vrijdagavond een wereldprestatie leveren om de volgende ronde van de play-offs te bereiken. Een grote zege is noodzaak na de 1-5 nederlaag in eigen huis. De wedstrijd begint om half zeven.

In de eerste wedstrijd kwam Johan Voskamp vijf minuten voor tijd tot scoren. Meer dan een eretreffer was het niet. De spits scoorde de eerste RKC-treffer, maar FC Emmen had op dat moment al vijf keer gescoord.