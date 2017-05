Eten tussen het groen: pop-up restaurant schotelt Asperges voor in het veld

Het pop-up aspergerestaurant in Cromvoirt

CROMVOIRT - Asperges eten in het veld waar ze een paar uur daarvoor nog zijn gestoken. Dat kan deze maand in Cromvoirt. In een speciaal pop-up restaurant kun je genieten van door sterrenchefs bereidde asperge-gerechten.

Volgens organisator Frank Bot gaat het allemaal om de beleving: “Je hoort hier de vogeltjes fluiten en je kunt met de boer het veld in om asperges te steken. De afstand tussen de asperge in het veld en de asperge op het bord is letterlijk maar een paar meter.”

De asperges zijn afkomstig van Erik Verhoeven, volgens hem is het witte goud dit jaar extra lekker. “We hadden afgelopen najaar veel zon, daardoor hebben de asperges veel extra suiker opgeslagen. Die suiker proef je nu terug.”

Chique

Een blik op de parkeerplaats bij het pop-up restaurant leert dat het een behoorlijke chique bedoening is. Toch is er volgens Bot ruimte voor iedereen.

“Er staan sterrenkoks te koken en ook de wijn die geserveerd wordt is niet de eerste de beste, dat brengt natuurlijk een bepaald publiek met zich mee. Maar we hebben ook dagen dat, met alle respect, de leerlingen van het Koning Willem 1-college komen koken. Dan is alles wat betaalbaarder voor iedereen.”

Het pop-up aspergerestaurant is nog open tot en met 29 mei.