Koe ruikt de vrijheid en probeert te ontsnappen, vluchtpoging eindigt in de Maas

HEDIKHUIZEN - Een koe die vrijdagmiddag dacht dat ze de overkant van rivier de Maas wel zou halen, moest door de brandweer worden gered. De jongedame vond het niet heel geslaagd en maakte het de hulpdienst nog flink lastig.

De prachtig gevlekte dame wilde vrijdagmiddag via de Maas bij Hedikhuizen naar het Gelderse Well zwemmen. Mensen op een voorbijkomend jacht zagen de koe spartelen en alarmeerden de hulpdiensten.



De brandweer had het nog flink moeilijk om het dier te redden. Via het jacht kregen ze uiteindelijk de koe op de kant. Daar was de dame het niet mee eens en reageerde flink boos. Uiteindelijk gaf ze zich gewonnen en is in een aanhangwagen geladen.



Meer koeien proberen het

Het is niet de eerste keer dat een koe de kans schoon ziet en de gok waagt. Korte tijd geleden probeerden twee andere koeien het ook. Beide dames moesten door de brandweer gered worden.