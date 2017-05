Deze Brabanders geven alles op het Songfestival (achter de schermen)

KIEV - "Gefeliciteerd!", zegt Marco Kempen uit Cuijk blij als hij vrijdag het perscentrum in Kiev binnenkomt. Hij vond de halve finale donderdag heel spannend en ook al is OG3NE niet zijn favoriet voor de eindzege, hij hoopte wel vurig dat ze door zouden gaan. Dan konden ze nog een keer schitteren op zíjn podium. Marco is namelijk als projectleider verantwoordelijk ‘voor alles dat je op tv ziet’. Van het podium tot de ‘green room’ en de trappen. En hij is niet de enige Nederlander die hard aan het werk is voor de uitzending van het Eurovisiesongfestival in Kiev.

In totaal zijn ze met zijn zessen. De een is betrokken bij het geluid, een ander bij de stroomvoorziening en Marco dus bij de bouw van het decor. Het grootste werk zat er voor hem voor het begin van het songfestival al op.



Het was wel een haastklus, vertelt Marco. "Pas half februari zijn de gesprekken op gang gekomen." En dat is laat. Normaal gesproken is alles in december al in kannen en kruiken. Begin maart begonnen zijn team bij het Hilversumse Unbranded met de bouw. "Eind maart waren we de eerste dingen hier al aan het plaatsen. We waren op tijd klaar met het grote werk. Daarna waren er nog wat kleine dingetjes."



Bitterballen

Tijdens de repetities bleken er wat probleempjes te zijn. Zo vond de zangeres van Zwitserland het eng om de ronde trap waar ze op stond, af te gaan. "Toen vroegen ze of we even een reling konden maken. We hebben er hier ter plekke een stukje buis in gemaakt en die op kleur gemaakt zodat ze veilig naar beneden kon." En dat soort kleine klusjes voerden ze de afgelopen twee weken regelmatig uit.





De mannen van Marco zijn niet alleen bezig om het via de techniek iedereen naar de zin te maken. Ze zorgen ook op andere manieren voor de artiesten, vertelt hij. "Donderdagavond hebben we gezorgd voor bitterballen in de ‘green room’ (wachtruimte in de zaal, red.) van Nederland. Daar waren ze erg enthousiast over. We hebben ze beloofd dat ze die zaterdagavond ook weer krijgen."Het bedrijf Unbranded mocht vorig jaar ook het decor van het Eurovisiesongfestival maken, voor Marco is het de eerste keer dat hij dit meemaakt. Hij vindt vooral de sfeer van het songfestival bijzonder."In die zes weken dat we hier nu met zijn allen zitten, zijn we écht een familie geworden" De Brabanders die in Kiev aan het werk zijn, hebben echt een klik, vindt Marco. "Je merkt gelijk, we hebben eenzelfde bloedgroep. We staan een beetje hetzelfde in het leven."Tijdens het gesprek kijkt Marco regelmatig op het scherm naast hem. Hij wil toch, nu hij niet op de vloer is, in de gaten houden of alles wel goed gaat. Hij is in ieder geval trots op wat hij met zijn team in Kiev heeft neergezet. "Er zijn altijd verbeterpunten. Maar het is natuurlijk wel een kick dat straks meer dan 200 miljoen mensen je werk zien."Hij is Brabander én Nederlander en hoopt dan ook dat OG3NE het goed doet, zaterdagavond in de finale. Toch heeft hij ook een beetje kritiek op de Brabantse zussen. Volgens hem hadden ze zíjn podium nóg beter kunnen gebruiken. "Het is mooi maar er had meer ingezeten." Zijn favoriet is het Verenigd Koninkrijk: "Die maakt met haar grote tiara optimaal gebruik van dit podium. Die gaat, denk ik stiekem, hoge ogen gooien."Ondertussen in Breda gaat Stadsbeiaardier Paul Maassen ook los op zijn carillon. Hij speelt 'Lights and shadows' vol overgave: