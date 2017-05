Respect! Maak kennis met de negen RKC-fans die de club steunen in Emmen

EMMEN - RKC Waalwijk verloor maandagavond met 1-5 van FC Emmen, daardoor was de return vooraf eigenlijk al een formaliteit. Toch maakten negen supporters de reis naar Emmen, om hun club te steunen.

Door file duurde de reis van de RKC-fans langer dan verwacht, maar uiteindelijk kwamen de fanatieke fans aan in Emmen. "Het is prima, gezellig. We zijn op tijd, dat is al heel wat", zegt Joke. Ze snapt dat er niet veel fans zijn. "Het is een rare tijd, veel mensen moeten misschien ook vrij vragen. En we hebben 1-5 verloren."



Joke ging wel. "Wij zijn er altijd. Wij zijn supporters, dus wij zijn er altijd."



Annemieke is minstens zo vrolijk. "We hebben er drie over gedaan. Maar in de auto was het ook al gezellig. Vier dames in de auto, dat kwebbelt wel. Het is onze hobby. We doen het al twintig jaar. Waarom dan deze laatste wedstrijd niet meepikken? We zijn er in goede en slechte tijden hè, altijd."