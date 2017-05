Fosfaatwet: Ooerheid in beroep tegen uitspraak rechter

EINDHOVEN - Pech voor de boeren die 4 mei gelijk kregen van de rechter. De rechter vond toen dat de overheid met de fosfaatreductieregeling de boeren te veel benadeelde. De overheid is het hier uiteindelijk toch niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Dat laat staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer weten. Van Dam moest eerst in overleg met het zuivelbedrijfsleven, de diervoederindustrie en met de Rabobank. Samen vinden zij dat er goede redenen zijn om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Zo zeggen zij dat de fosfaatreductieregeling niet buitenproportioneel uitpakt voor de boeren. De boeren hadden van tevoren kunnen weten dat deze regeling eraan zat te komen. Ze wisten dat er maatregelen zouden volgen als het Europees fosfaatplafond wordt overschreden.



Met spoed

De rechter vond wél dat de melkveeboeren (financieel) benadeeld werden. Veel boeren hebben afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in hun bedrijf. Door deze nieuwe regeling zou dit allemaal weggegooid geld zijn. De rechter adviseerde de overheid om met een goede compensatieregeling te komen.



De overheid snapt ook wel dat deze zet onzekerheid met zich meebrengt. Daarom is er haast achter de zaak gezet. Een uitspraak wordt verwacht in augustus.