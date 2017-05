Haalt Helmond Sport de volgende ronde in de play-offs? Volg het hier LIVE

ALMERE - Helmond Sport speelt vrijdagavond de tweede wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs. De thuiswedstrijd tegen Almere City werd maandag met 4-2 gewonnen. De wedstrijd begint om kwart voor negen.

Kees van Buuren, aanvoerder van Almere City, moet al na acht minuten naar de kant. Een gedwongen wissel voor de thuisploeg. Zonder de captain gaat de ploeg van trainer Jack de Gier op jacht naar de openingstreffer. In de stromende regen heeft Almere City sowieso twee doelpunten nodig om Helmond Sport echt in de problemen te brengen.



Helmond Sport zoekt af en toe de aanval, maar het is na 25 minuten spelen nog niet gevaarlijk geweest. Almere City heeft een paar mogelijkheden gehad, maar het vizier staat nog niet op scherp bij de spelers van de thuisploeg. Met een knal van afstand krijgt Robert Braber de eerste echte doelpoging van Helmond Sport op zijn naam.



Na iets meer dan een half uur spelen is Rick ten Voorde dicht bij de openingstreffer. De eerste echte kans is voor de aanvaller van Almere City, Helmond-goalie Stijn van Gassel keert de inzet van de voormalig speler van onder meer RKC Waalwijk en NAC Breda. Een minuut later moet De Gier weer noodgedwongen wisselen. Sherjill MacDonald verlaat het veld, Arsenio Valpoort komt in zijn plaats.



Helmond Sport kwam maandag tijdens de eerste wedstrijd van de play-offs voor promotie naar de eredivisie op een 0-2 achterstand, uiteindelijk stapte het met een 4-2 zege van het veld.Lees hier alles over de Brabantse clubs in de play-offs voor promotie naar de eredivisie.