Bliksem slaat in bij flatgebouw Breda, kleine brand in spouwmuur

BREDA - Tijdens noodweer vrijdagavond is bij een flatgebouw aan de Vijfhagen in Breda de bliksem ingeslagen. Een deel van de gevelplaat van het pand en wat beton is naar beneden gevallen. Op de zesde verdieping van het gebouw is in de spouwmuur een kleine brand ontstaan.

De politie heeft de zijkant van het gebouw afgezet, omdat er materiaal naar beneden kan vallen. Ook de brandweer is aanwezig.



Het KNMI heeft vrijdagavond voor Brabant code geel afgegeven.



Meer informatie volgt.