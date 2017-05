Helm op, kniebeschermers aan en skeeleren over de Bredase singels

BREDA - Zo’n 85 sportievelingen trokken vrijdagavond hun skeelers en skates aan om mee te doen aan de singelskate in Breda. De tocht ging dwars door de stad en begon en eindigde in park Valkenberg.

Goed beschermd met helmen en kniebeschermers beginnen ze aan de tocht. Man, vrouw, jong en oud, iedereen mag meedoen. Organisator Corné Theunisse: "Als ze maar ooit op skeelers of skates gestaan hebben."



Plezier maken en bewegen

De tocht is een initiatief van Schaatsvereniging Ballangrud Breda. Het is zeker geen wedstrijd. Het doel is vooral om plezier te maken en in beweging te zijn. Theunisse: Het is puur voor de lol, omdat skaten leuk is. En om mensen enthousiast te maken voor de skate- en schaatssport."



En dat is precies de reden waarom Wim Peggeman uit Breda mee doet. "Ik hoop dat de skatesport hierdoor wat meer gaat leven. Vorig jaar kon ik niet mee doen, daar baalde ik van. Nu kan ik gelukkig wel." Stadsgenote Maartje Mulders: "De sfeer is goed. Er zijn mensen bij die het al heel goed kunnen en mensen die nog niet zo lang skaten. Die mix is heel leuk."



Route ingekort

Vorig jaar werd de tocht voor het eerst gehouden, toen deden er zo'n 150 deelnemers mee. Inmiddels hebben ook andere schaats- en skeelerverenigingen zich aangesloten. Toch doen er wat minder mensen mee dan vorig jaar. "Ik denk dat dat door het slechte weer komt. Vorig jaar was het heel mooi weer, nu hebben we zelfs getwijfeld of we de tocht wel door zouden laten gaan."



Droog komen de deelnemers dan ook niet bij de eindstreep aan. Theunisse: "Net voor het einde begon het hard te regenen en te onweren. Toen hebben we even geschuild in een parkeergarage." Uiteindelijk hebben ze de route wat ingekort, van 12 naar 8 kilometer.