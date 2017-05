Ongeval op de A58, automobilist 'slechts' lichtgewond

GILZE - Het had zo gigantisch anders kunnen aflopen. Op de A58 verloor vrijdagavond de bestuurder van de auto de macht over het stuur, sloeg meerdere malen over de kop en belandde in de berm.

Wonder boven wonder raakte de automobilist 'slechts' lichtgewond en kon ter plekke worden geholpen in de ambulance. Volgens een omstander sprak de politie van 'een wonder dat de bestuurder het er zo goed vanaf heeft gebracht'.



Door het ongeluk was een rijbaan ter hoogte van Gilze afgesloten.