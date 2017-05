Robert Braber kijkt vol vertrouwen naar duel met eredivisieclub: 'Wedstrijden waar ik voor leef'

ALMERE - Helmond Sport won vrijdagavond met 0-2 op bezoek bij Almere City. Na de eerdere 4-2 zege genoeg om de volgende ronde van de play-offs te bereiken. In de volgende ronde wacht een club uit de eredivisie. Robert Braber kijkt er al naar uit.

Braber heeft inmiddels veel ervaring met het spelen van wedstrijden in de play-offs. "Dit is de achtste keer dat ik play-offs speel. De meeste keren voor promotie, een paar keer tegen degradatie. Dit zijn wedstrijden waar ik voor leef."



Zoals het er nu naar uitziet speelt Helmond Sport donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen NEC. Braber wat voor druk er bij die club is, vechtend tegen degradatie. "Ik heb het drie keer meegemaakt. Met Excelsior, Willem II en RKC. Je moet beter zijn dan ploegen die je tegenkomt, maar die spelen met zoveel strijd dat je alleen maar op je bek kan gaan. De druk is heel anders dan de druk die wij hebben."



Twee zeges op Almere City, dat had vooraf bijna niemand verwacht. "Op basis van de stand en het puntenverschil kun je spreken van een stunt. Maar wij vinden het geen stunt, wij weten dat we over twee wedstrijden beter kunnen zijn. Dat hebben we laten zien." Trainer Roy Hendriksen kan het begrijpen dat de buitenwacht het ziet als stunt. "Maar ik vind het geen stunt. Dit zijn wedstrijden op zich, dan is alles mogelijk."In de volgende ronde wil Braber met Helmond Sport wel stunten. "We willen doorstoten. Het seizoen is niet geslaagd na deze ronde. Alle ploegen die we tegenkomen, kunnen we verslaan. Daar gaan we voor." Hendriksen heeft geen voorkeur voor de tegenstander, naast NEC kan het ook Roda JC of Sparta worden. "Maakt niet uit. Allemaal moeten ze knokken voor lijfsbehoud, terwijl het voor ons een toetje is."Stephen Warmolts, aanvoerder van Helmond Sport, kijkt uit naar de volgende dubbele ontmoeting in de play-offs. "Als wij bij elkaar blijven zijn wij een moeilijk te kloppen ploeg. Laat ze maar komen."Waar de tegenstander vol frustratie de play-offs in zal gaan, kan Helmond Sport de wedstrijden onbevangen spelen. "Ik denk dat wij ook redelijk onbevangen moeten spelen. Maar wel met het koppie erbij. Ons eigen spel spelen en niet in paniek raken als we op achterstand komen. Zij spelen ook niet voor niets play-offs."