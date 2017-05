Steekpartij in woning, twee verdachten aangehouden

EINDHOVEN - In een woning aan de Tongelresestraat in Eindhoven is vrijdagavond een steekpartij geweest, dat meldt de politie.

Bij het steekincident is een man lichtgewond geraakt. Of hij ter plaatse behandeld kon worden of naar het ziekenhuis moest, kon de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de steekpartij.



Twee verdachten zijn aangehouden.