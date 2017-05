Pool die 2-jarig meisje en grootouders doodreed vervroegd vrij

HEESCH - De Pool die het 2-jarige meisje Ize en haar opa en oma doorreed, is vervroegd vrijgelaten. Eind april ging de Poolse man terug naar Polen omdat zijn vriendin moest bevallen.

De Pool maakt handig gebruik van de regeling om criminele vreemdelingen het land uit te zetten. Doordat de bevalling van zijn kind onder het kopje bijzondere gebeurtenissen valt, is hij nu klaar met zijn straf. Hij is terug naar Polen en mag niet meer terugkomen naar Nederland, dat meldt het BD.



Staatssecretaris Klaas Dijkhoff bemoeide zich ook nog met de zaak. Hij probeerde de vervroegde vrijlating tegen te houden. Hij vindt de belangen van de nabestaanden belangrijker dan die van de Pool. Dijkhoff moest terugkomen op zijn besluit omdat de Raad voor Strafrechtstoepassing anders besloot.



Het ongeluk

Op 19 mei 2013 werden het meisje en haar opa en oma geschept in een flauwe bocht in de Heldensedijk. Opa en oma waren aan het fietsen en Ize zat achterop toen het ongeluk gebeurde. Er kwam nog een traumahelikopter, maar dat was te laat. De fietsers overleden ter plaatse.



De Pool kreeg in eerste instantie een werkstraf van 120 uur van de rechter. De vader van Ize werd toen zo boos dat hij in de rechtszaal met een stoel gooide. In hoger beroep kreeg de Pool vijftien maanden cel en vier jaar rijontzegging.