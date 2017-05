Agenten in kogelwerende vesten bij autobrand in buitengebied Drunen

DRUNEN - Op de Magrietweg in het buitengebied van Drunen is vrijdagavond laat een auto door brand verwoest. De brandende auto stond op een bospad geparkeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Behalve de brandweer waren ook agenten met kogelwerende vesten bij de brand aanwezig. Waarom deze politie-eenheid was opgeroepen is nog niet duidelijk.