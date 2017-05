Verwarde vrouw stal bronzen beelden van begraafplaats in Tilburg

TILBURG - In Tilburg is een 25-jarige vrouw aangehouden voor het stelen van bronzen beelden van een begraafplaats. Omdat ze ernstig verward bleek te zijn, is het onderzoek naar de diefstallen stilgelegd en is er hulpverlening voor haar geregeld.

De politie heeft twee weken naar de vrouw gezocht. Er waren verschillende meldingen van getuigen, die haar hadden gezien en ook de bronzen beelden in haar rugzak.



De vrouw werd vrijdag aangehouden in een portiek en bleek geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben.