Politiehond ingezet om getraumatiseerde ex-militair te ontwapenen

GOIRLE - Een verwarde man heeft vrijdagavond in Goirle op straat staan schreeuwen met een mes in zijn hand. Hij liet het mes pas los nadat een politiehond was ingezet.

Volgens de politie gaat het om een ex-militair uit het buitenland met een trauma. Hij zorgde vanaf zes uur vrijdagavond voor overlast op de Groeneweg in Goirle.



Agenten kregen op straat geen contact met de man. Hij reageerde niet op bevelen om het mes te laten vallen.



Pepperspray

De politie gebruikte pepperspray, maar dat zorgde er niet voor dat de ex-militair het mes liet vallen. Pas na de inzet van een politiehond kon de man worden overmeesterd.



De man werd met spoed naar het cellencomplex gebracht. Daar stond een ambulance klaar om hem aan zijn bijtwonden te behandelen.