Boeren, hobbyisten, jongeren met een taakstraf: in de voedseltuin is iedereen gelijk

DEN BOSCH - “Ik ben eigenlijk een boer”,zegt gepensioneerd onderwijsman Ton Verhaeg. “Ik kom uit het onderwijs, maar ik ben van huis uit gewend om met mijn handen in de grond te zitten en groenten te telen.” Verhaeg is één van de vele vrijwilligers die werken in de moestuin van Villanueva in Den Bosch.

Op het complex worden groenten geteeld die worden geschonken aan de voedselbank en dan gaat het om enorme hoeveelheden.



Vol trots laat Verhaeg twee A4'tjes zien waarop de opbrengsten staan van vorig jaar en het jaar daarvoor. “Dit jaar is het derde volledige seizoen dat we bezig zijn voor de voedselbank."



De vrijwilligers in de tuin, die alle voorkomende werkzaamheden verrichten, het zijn bijna allemaal mensen met een verhaal. Voor sommigen is het tijdverdrijf, voor de ander is het een soort therapie. "Maar we hebben ook jongeren gehad met een taakstraf. Hier zijn we allemaal gelijk.”



Gigantisch veel

De opbrengsten van de tuin zijn overigens gigantisch. In het seizoen 2016 werden er bijna zevenhonderd kroppen sla geoogst, honderd kratten met wortelen en ook nog eens zevenhonderd bakjes met zomerkoninkjes. Op de oogstlijst staan verder nog tientallen andere groenten die stuk voor stuk enorme hoeveelheden opleverden.



Dit voorjaar was een kleine ramp voor iedereen die met tuinen bezig is. “Het was veel te koud, veel planten hebben het dan ook niet overleefd.”



Gratis workout

De zestiger Verhaeg maakt plots een eind aan het gesprek. “Ik moet nu een plant water gaan geven.” Hij pakt twee volle gieters en loopt energiek weg met zeker twintig kilo aan water verdeeld over twee gieters. “Dit is goedkoper dan de sportschool”, is de afsluitende en nuchtere constatering.